Ermittlungen in Radevormwald 46-Jähriger verletzte sich selbst – nun drohen Konsequenzen

In der Nacht auf Dienstag in der vergangenen Woche hatte der 46-Jährige per Notruf den Rettungsdienst alarmiert. Offenkundig war er danach zusammengebrochen, die Retter fanden ihn an der Elberfelder Straße in Bergerhof, nicht weit von einer Bäckerei. Angesichts der Wunden gingen die Ermittler davon aus, dass dem Mann die Verletzungen mit einem spitzen Gegenstand zugefügt worden waren. Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht.