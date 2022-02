Geldstrafe für Mann aus Radevormwald : „Feier“ artet aus – Nachspiel vor dem Richter

Ein 43-jähriger Radevormwalder musste sich wegen mehrerer Delikte vor dem Amstagericht Wipperfürth verantworten. Foto: dpa/Volker Hartmann

Radevormwald Das Amtsgericht in Wipperfürth ahndet Angriff eines 43-Jahre alten Radevormwalders auf Polizeibeamte mit einer empfindlichen Geldstrafe.

Von Brigitte Neuschäfer

Eigentlich hatte ein 43 Jahre alter Radevormwalder an einem Abend im April nur gemeinsam mit einem Freund die Tatsache feiern wollen, dass er einen neuen Job gefunden hatte. Doch aus der kleinen Feier wurde am Ende ein großes Desaster, das nun auch noch ein Nachspiel vor dem Amtsgericht in Wipperfürth hatte.

Der Arbeiter musste sich dort gleich wegen mehrere Anklagevorwürfe verantworten; die Staatsanwalt legte ihm einen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, Widerstand, verbotenen Waffenbesitz, einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und, losgelöst davon, auch noch einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Last, weil er seinen E-Scooter nicht ordnungsgemäß versichert hatte.

Die geplante Feier hatte an dem Abend im kleinsten Kreise stattgefunden, denn der Freund war nicht gekommen. So beschloss der 43-Jährige, mit sich alleine auf den neuen Job anzustoßen und dazu Cannabis zu rauchen. Diesen Cocktail reicherte er noch mit Amphetaminen und Pillen an, wie eine spätere Blutuntersuchung ergab.

Dementsprechend heftig fiel der Rausch aus – und nun vor Gericht die Erinnerungslücke des Angeklagten an das, was sonst noch in der Wohnung geschehen war. Auch daran, dass er darin seine „Kartoffel-Kanone“ mit durchschlagendem „Erfolg“ gezündet hatte, konnte sich der Mann nicht mehr entsinnen. Dieses unter anderem bei Schützenfesten im Sauerland traditionell beliebte aber nicht ungefährliche Gerät hatten Polizeibeamte neben zwei Messern in seiner Wohnung gefunden und sichergestellt.

Die Polizei hatte damals spät in der Nacht vor der Tür gestanden, nachdem Nachbarn im Haus eine Ruhestörung gemeldet und von lautem Knallen aus der Wohnung des 43-Jährigen berichtet hatten.

Der Mann hatte den Beamten zunächst die Tür geöffnet, dann aber damit begonnen, wild um sich zu schlagen. „Ich war so zugedröhnt, und es ging alles so schnell. Ich dachte tatsächlich, ich werde überfallen“, versuchte der Angeklagte nun vor Gericht eine Erklärung seines durchgedrehten Verhaltens. Als er dann aber erkannt habe, dass es die Polizei war, der er die Tür geöffnet hatte, sei er „ganz ruhig und friedlich“ geworden.

Einer der als Zeugen geladenen Polizisten bestätigte das: „Der war offensichtlich von der Situation überfordert, ich würde es ihm sogar abkaufen, dass er uns trotz Uniform zuerst nicht als Polizei wahrgenommen hat.“ Der Mann sei nicht nur betrunken und völlig desorientiert, sondern auch verletzt gewesen, seine Wohnung völlig verwüstet, er selbst erkennbar in Panik.

Der Verteidiger fasste es so zusammen: „Mein Mandant war in dieser Nacht nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte.“ Inzwischen habe er sich längst wieder gefangen, gehe geregelt seiner Arbeit nach, halte sich von Drogen fern und bereue sein damaliges Verhalten sehr.

Auch der Staatsanwalt und der Richter gingen zugunsten des Angeklagten vom „Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit“ zum Tatzeitpunkt aus. Alkohol und Drogen hätten den 43-Jährigen damals völlig enthemmt.

„Trotzdem – ein Denkzettel muss sein, und der muss auch weh tun“, entschied der Richter, der dem Angeklagten außerdem vorhielt: „Für solche Dummheiten wie das Herumschießen mit einer Kartoffel-Kanone im betrunkenen und zugekifften Kopf sind Sie doch nun wirklich zu alt.“