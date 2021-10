Sport in Radevormwald : Ein Handball-Camp mit 40 Kindern

Übungsleiter Frank Alsdorf trainiert mit den Mädchen und Jungen auch die Beweglichkeit und Koordination. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Das SWR.-Handball-Camp der HSG Rade/Herbeck läuft in der ersten Ferienwoche. 40 Kinder trainieren jeden Tag und verfeinern unter anderem ihre Technik.

Von Flora Treiber

Seit Montag läuft das SWR.-Handball-Camp der HSG Rade/Herbeck, das in diesen Herbstferien 40 Mädchen und Jungen erreicht. Nach der internen Ankündigung des Termins, war das Camp schnell ausgebucht. „Eigentlich hatten wir nur 30 Plätze, aber nach der großen Nachfrage haben wir zehn weitere Plätze geschaffen. Wir trainieren in beiden Sporthallen an der Hermannstraße“, sagt Frank Alsdorf aus dem Jugendvorstand. 2016 haben die Handballer aus Radevormwald das letzte Trainingscamp veranstaltet, schon damals war die Nachfrage groß.

Die 40 Kinder wurden für die Trainingseinheiten in drei Alters- und Leistungsgruppen eingeteilt und trainieren in der Woche ihre Koordination, ihre Beweglichkeit, ihre Technik und das Zusammenspiel in der Mannschaft. „Das Trainingsangebot ist vielfältig, und die Kinder entwickeln sich in dieser Woche sehr“, sagt Frank Alsdorf, der bei der HSG als Co-Trainer der ersten Mannschaft fungiert und auch in dieser Woche als Trainer aktiv ist. Für das Torwarttraining während des Camps ist Armin Stolte verantwortlich, der normalerweise der Torwarttrainer der ersten Mannschaft iund der weiblichen A-Jugend ist.

Info Zweitliga-Spielerinnen aus Wuppertal zu Gast Trainer Die 40 Kinder, die am SWR.-Handball-Camp teilnehmen, werden von Steffanie Giermann, Lucie Kevenhörster, Jule Voss, Marko Alsdorf, Paul Müller, Ines Engstfeld, Armin Stolte und Frank Alsdorf (alle HSG) sowie Philipp Wilhelm von der Handballschule Oberberg trainiert. Zu Gast sind zudem drei Spielerinnen des Handball-Zweitligisten des TVB Wuppertal.

Nicht nur die vereinseigenen Übungsleiter wurden für diese sportliche Woche an der Hermannstraße mobilisiert, auch externe Experten nehmen an dem Camp teil. Drei Zweitliga-Spielerinnen des TVB Wuppertal sind zu Gast in Radevormwald. „Die Sportlerinnen werden mit den Kindern trainieren, aber auch für Fragen zur Verfügung stehen und ein paar Freikarten für die nächsten Spiele verteilen. Für die kleinen Handballer sind die Profis natürlich Vorbilder“, sagt Frank Alsdorf.

Fabian ist elf Jahre alt und spielt schon seit sechs Jahren Handball. Das Camp beginnt für ihn und die anderen Jungen der D-Jugend mit einem Training bei Marko Alsdorf. „Ich habe schon viel Neues gelernt, zum Beispiel wie man sich freiläuft und wie man in der Mannschaft zusammenspielt“, sagt Fabian. Zur gleichen Zeit trainiert Julia in der Gruppe von Steffanie Giermann. „Ich weiß jetzt, wie ich besser und härter werfe. Wir haben auch schon ein Spiel gespielt“, erzählt die Neunjährige. Sie spielt derzeit in der E-Jugend und seit drei Jahren Handball.

Am SWR.-Handball-Camp nehmen Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren teil. Zu den kleinsten Teilnehmern gehören Bruno und Lenny. Die Grundschüler sind mit spielerischen Übungen in die Woche gestartet. „Wir haben aufs Tor geworfen und Linienfangen gespielt“, erzählt Bruno.

Zwischen den Trainingszeiten werden alle Teilnehmer mit einem warmen Mittagessen, Obst und gesunden Snacks versorgt. Für dieses Angebot hat die HSG weitere ehrenamtliche Kräfte mobilisiert. „Eltern helfen uns bei der Essensausgabe und sind bei der Organisation des Camps beteiligt“, berichtet Frank Alsdorf. Alle Teilnehmer werden nach dem Camp ein T-Shirt zur Erinnerung bekommen.