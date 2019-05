Blickpunkt Wirtschaft : 34 Firmen beim „Tag der Ausbildung“

Radevormwald Fünf Stunden lang können sich Schüler, Lehrer und Eltern am kommenden Samstag informieren.

Es bleibt bei der bewährten Kombination aus einem Tag der offenen Tür in vielen hiesigen Unternehmen sowie einer zentralen Ausbildungsmesse in der GGS Stadt: Zum achten Mal findet am Samstag der Tag der Ausbildung in Radevormwald statt. „Und er wird immer größer“, berichtet Michael Scholz vom Radevormwalder Unternehmer-Netzwerk (RUN). Mittlerweile 34 Firmen aus Radevormwald, Hückeswagen, Wipperfürth, Halver, Köln, Wuppertal, Remscheid, Solingen, Gummersbach und Bergisch Gladbach nehmen in diesem Jahr teil. Der Platz in der GGS Stadt wurde auf knapp 400 Quadratmeter erweitert. Erd- und Obergeschoss werden genutzt. Fürs Catering sorgen der Förderverein des Theodor-Heuss-Gymnasiums und die Jugendabteilung des SC 08. Ein Shuttlebus fährt die interessierten Besucher zu den einzelnen Betriebsbesichtigungen – im Schnitt in einem 20-Minuten-Takt nach einem festgelegten Fahrplan. Auf dem Hohenfuhrplatz neben dem Kino platziert die Metall- und Elektroinnung einen riesigen ausfahrbaren Truck. In der GGS Stadt erhalten die Besucher wichtige Informationen zu mehr als 100 verschiedenen Berufsbildern aus den Bereichen Bank, Handel, Handwerk, Industrie, soziale Dienste und Verwaltung. Über ein Duales Studium informieren Betriebe und Hochschulen, außerdem über die Ausbildung in Kombination mit Abitur und/oder Fachabitur. Im Vorfeld wurden mehr als 3000 Broschüren an alle Schulen im nahen und auch weiteren Umland verteilt, berichtet Michael Scholz. Deshalb hoffe man auf eine große Resonanz.