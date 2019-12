Amtsgericht Wipperfürth : Jugendliche zum Drogenkonsum angestiftet

Radevormwald Ein ehemaliger Drogenabhängiger wurde am Wipperfürther Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt.

Auf der Suche nach sozialen Kontakten hatte ein heute 31-jähriger Mann im September 2017 mehrere Minderjährige in seine Radevormwalder Wohnung eingeladen und mit ihnen gemeinsam Betäubungsmittel konsumiert.

Dafür wurde der ehemalige Drogenabhängige nun am Wipperfürther Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. „Sie haben den Jugendlichen damit keinen Gefallen getan, ganz im Gegenteil“, brachte es der Richter auf den Punkt. Von seinen „Gästen“ war der damals 29-jährige altersmäßig weit entfernt - die Jugendlichen waren zwischen 14 und 17 Jahre alt. Der Staatsanwalt vermutete die verzögerte Entwicklung des Angeklagten als Grund für diese „Freundschaften“.

Der Pflichtverteidiger erklärte: „Die Drogensucht hatte seine Beziehung zur Familie zerstört, er war einsam.“ Laut Anklageschrift habe er den Jugendlichen die Drogen kostenlos überlassen. Es seien mehrere „Linien“ gezogen worden, wie es in der Drogenszene heißt. Eine Zeugin hatte in ihrer Polizeiaussage von Kokain gesprochen, was der Angeklagte jedoch bestritt. „Kokain konnte ich mir gar nicht leisten“, sagte er. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Pep (Amphetamin) und kein Kokain war“, berichtigte die 17-jährige Schülerin ihre Aussage im Zeugenstand.