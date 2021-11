Sichere Abstellplätze in Radevormwald : 30.000 Euro für abschließbare Fahrradboxen

Solche Fahrradboxen stehen zum Beispiel am Bahnhof in Rheinberg. Über einen geeigneten Ort in Radevormwald wird noch entschieden. Foto: Armin Fischer (arfi)

Radevormwald Ein Antrag der Grünen für sichere Abstellplätze bekam im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr die mehrheitliche Unterstützung. Schon im Klimaschutzkonzept 2018 wurden sichere Abstellplätze angeregt.

„Durch ein geändertes Mobilitätsverhalten erfreut sich Fahrradfahren zunehmender Beliebtheit, sowohl in der Freizeit, zum Einkaufen als auch für Pendler. Weil Fahrräder oft sehr teuer sind, sollten Bürger und besonders Pendler die Möglichkeit haben, ihr Fahrrad sicher abzustellen“, sagt die Kommunalpolitikerin. „Außerdem sollte die Planung der Fahrradboxen in das neue Radwegekonzept integriert werden. Auch das ADFC kann hilfreiche Tipps dafür geben.“

Simon Woywod, Erster Beigeordnete und Kämmerer der Stadtverwaltung, findet die Investition in Fahrradboxen sinnvoll. „Die genauen Plätze, an denen solche Boxen Sinn machen, müssen noch geprüft werden. Die Investition in den Haushalt aufzunehmen, unterstütze ich“, sagte er. Ob die Maßnahmen durch Fördermittel refinanziert werden können, will die Stadtverwaltung prüfen.