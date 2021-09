Attacke in der Radevormwalder Innenstadt : Unbekannte schlagen 28-Jährigen krankenhausreif

Hinweise können an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth gegeben werden. Foto: dpa/Silas Stein

Radevormwald Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem überraschenden Angriff auf zwei junge Männer, die an der Elberfelder Straße standen. Einer wurde bewusstlos geschlagen. Die Polizei sucht nun drei Männer mit südländischem Aussehen.

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen an der Elberfelder Straße in Radevormwald plötzlich und unvermittelt auf zwei Männer eingeschlagen. Eins der Opfer wurde so heftig getroffen, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.