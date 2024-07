Unfall im Uelfetal bei Radevormwald Sekundenschlaf – Fahrer überschlägt sich mit Auto

Ein 24-jähriger Autofahrer hat sich am Dienstag auf der Uelfe-Wuppertal-Straße/L414 nahe der Radevormwalder Ortschaft Im Hagen bei einem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Der junge Mann war um 17.20 Uhr auf der Landstraße 414 in Richtung Uelfebad unterwegs, als er nach bisherigen Erkenntnissen offenbar während der Fahrt in einen Sekundenschlaf fiel.