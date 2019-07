Einwohner von Radevormwald : Dreimal mit falschen Papieren kontrolliert

Radevormwald Ein 24-Jähriger aus Radevormwald erhielt vor Gericht eine Geldstraße und ein Jahr Führerscheinentzug.

Zur Dreistigkeit kam hier Pech: Ein 24-jähriger Mann aus Radevormwald wurde im Februar dreimal in seinem Dacia auf der Elberfelder Straße und der Kaiserstraße von Polizeibeamten mit einem gefälschten bulgarischen Führerschein kontrolliert. Beim dritten Mal wurde das Dokument eingezogen. Etwa eine Woche später geriet der Mann wieder in eine Kontrolle – natürlich ohne Führerschein. Nun musste der zweifache Familienvater sich dafür vor dem Amtsgericht wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Gleich zu Beginn zeigte der Angeklagte sich einsichtig und räumte die Vorwürfe ein. Der Vorsitzende Richter wollte wissen, woher der 24-Jährige den gefälschten Führerschein habe. „Ich habe ihn in Sofia bei einer Fahrschule gemacht. Dafür habe ich über 30 Fahrstunden absolviert und etwa 1300 Euro bezahlt“, sagte der Angeklagte. Sein Wohnsitz sei aber in Radevormwald, zudem sei er deutscher Staatsbürger, sagte der Richter. „Ja, das stimmt, aber ich hatte hier eine Sperre für drei Jahre, weil ich in Deutschland im Jahr 2014 einen Unfall ohne Führerschein gehabt habe“, sagte der 24-Jährige. Auch sonst zeigte sich beim Blick ins Zentralregister, dass der Mann kein unbeschriebenes Blatt sei. „Sie haben insgesamt sechs Eintragungen seit 2015 – immer für Fahren ohne Fahrerlaubnis“, sagte der Richter.

Der Rechtsanwalt des 24-Jährigen erklärte, dass der Sachverhalt zweifellos feststehe. „Aber oft ist eben hier das Problem, dass die hiesigen Rechte und das Gesetz nicht immer so bekannt sind. Zudem sieht der Führerschein sehr authentisch aus. Daher gehe ich von Fahrlässigkeit in den Fällen eins bis drei aus“, sagte der Anwalt. Die Staatsanwältin sah das auch so, besonders nachdem der gefälschte Führerschein an der Richterbank in Augenschein genommen worden war. „Aber im vierten Fall hätten Sie auf jeden Fall wissen müssen, dass Sie nicht fahren dürfen – schließlich haben Sie da gar keinen Schein mehr gehabt“, sagte die Staatsanwältin. Sie forderte insgesamt 150 Tagessätze zu je zehn Euro sowie eine Führerscheinsperre für zwei Jahre. „Vor allem aber sprechen die einschlägigen Vorstrafen gegen Sie“, betonte die Staatsanwältin.