Europawahl 2019 : 23 Wahllokale, 180 Wahlhelfer, viele Briefwähler

Jochen Knorz (r.) und Marc Bormann vom Ordnungsamt mit dem fast einen Meter langen Stimmzettel im Bürgerbüro. Dort haben in den vergangenen Wochen schon einige Radevormwalder ihre Stimmen abgegeben. Foto: Joachim Rüttgen

Radevormwald Die Wahlbeteiligung in Radevormwald könnte am Sonntag bei etwa 60 Prozent liegen. Beim Zuschnitt der Wahlbezirke hat sich im Vergleich zur Bundestagswahl nichts verändert. Die Stimmen werden ab 18 Uhr öffentlich ausgezählt.

Der bundesweite Trend hat sich auch in der Bergstadt bestätigt: Die Zahl der Briefwähler für die Europawahl ist hoch. Bis Mittwochmittag hatten 2030 Wahlberechtigte Briefwahl beantragt oder ihr Kreuzchen gemacht. 2014 gab es 2071 Briefwähler, da fand zeitgleich aber auch noch zusätzlich die Kommunalwahl statt, die gemeinhin für eine höhere Wahlbeteiligung sorgt als eine Europawahl.

Auch die Wahlbeteiligung könnte 2019 deutlich höher liegen als bei den vergangenen Wahlen zum Europäischen Parlament: 2009 lag sie bei 40 Prozent, 2014 bei 52 Prozent – „und am Sonntag könnten wir an die 60 Prozent erreiche“, meint Marc Bormann vom Radevormalder Ordnungsamt, der die Wahl federführend im Rathaus betreut.

16.549 Frauen und Männer sind am Sonntag wahlberechtigt. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt und Deutsche sein – „wahlberechtigt sind alle EU-Bürger, die sich in die Wählerverzeichnisse haben eintragen lassen und mindestens seit drei Monaten ihren Wohnsitz in der EU haben“, berichtet Bormann.

Wie auch schon 2017 bei der Bundestagswahl öffnen am Wahlsonntag 23 Wahllokale in Radevormwald. „Hinzu kommen drei Briefwahllokale“, ergänzt Jochen Knorz, Leiter des Ordnungsamtes, Die Wähler müssten sich nicht umgewöhnen, denn auch die Zuschnitte der Wahlbezirke hätten sich nicht verändert. Pro Wahllokal sind am Sonntag sechs bis sieben Wahlhelfer im Einsatz – insgesamt also etwa 180 (inklusive der Auszähler für die Briefwahl). „Und noch einige Kollegen werden am Sonntag im Hintergrund im Wahlamt im Bürgerbüro im Rathaus im Einsatz sein“, sagt Bormann.

Briefwahl war bis Freitagabend, 18 Uhr, möglich. Bei nachgewiesener Krankheit darf Briefwahl aber auch noch bis Sonntag, 15 Uhr, beantragt und beim Wahlamt eingereicht werden. Das Wahlamt ist eigens für solche Fälle auch am Samstag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen auf jeden Fall bis Sonntag, 18 Uhr, abgegeben oder in die Briefkästen am Rathaus eingeworfen werden. „Wir werden sie pünktlich um 18 Uhr leeren“, kündigt Bormann an.

Seine Bitte: Wähler sollten mit ihrem Wahlschein, den sie zuvor für meine Briefwahl beantragt haben, am Sonntag nicht ins Wahllokal gehen, sondern ins Wahlamt im Rathaus. „Diese Personen haben einen Sperrvermerk weil sie ja Briefwahl beantragt haben. Damit können sie nicht im Wahllokal wählen“, erklärt er. Wer zur Wahl in sein über die Wahlbenachrichtigungskarte zugewiesenes Wahllokal kommt, sollte zusätzlich zur Benachrichtigung auch seinen Personalausweis mitbringen.

Die Auszählung der Stimmen beginnt nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr. Kurze Zeit später werden die Lokale aber wieder geöffnet, weil die Auszählung öffentlich ist und jeder als stiller Beobachter dabei sein kann. „Aber nur, wenn der Wahlvorstand und die Auszähler nicht gestört werden“, sagt Bormann.

Eine Wahlparty gibt es zur Europawahl in Radevormwald nicht, auch eine öffentliche Präsentation entfällt. Wer sich über die lokalen Ergebnisse informieren will, findet sie auf der Homepage der Stadt oder des Oberbergischen Kreises. Im Kreishaus in Gummersbach gibt es auch eine öffentliche Präsentation aller Ergebnisse.