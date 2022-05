Landtagswahl in Radevormwald : Landtagswahl: 22 Wahllokale, 3755 Briefwähler, 190 Helfer

Unterlagen für die Briefwahl liegen auf einem Tisch. Foto: dpa/Oliver Berg

Radevormwald Gewählt wird am Sonntag in den 22 Wahllokalen der Stadt von 8 bis 18 Uhr. Eine öffentliche Wahlpräsentation gibt es nicht, zu den Ergebnissen werden Interessierte auf der städtischen Homepage unter www.radevormwald.de weitergeleitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Stand Freitagnachmittag sind in der Bergstadt 16.350 Frauen und Männer bei der Landtagswahl am Sonntag wahlberechtigt. Die Stadt hat 3755 Wahlscheine für die Briefwahl ausgestellt, die bis Freitag, 18 Uhr, beantragt werden konnte. Im Vergleich zur Landtagswahl 2017 war das ein deutliches Plus: Vor fünf Jahren hatten 2060 Radevormwalder per Brief ihre Kreuzchen gemacht, bei der Bundestagswahl 2021 waren es dagegen mehr als 5000.

Wer seinen roten Wahlumschlag jetzt noch zu Hause hat, muss ihn bis spätestens Sonntag, 18 Uhr, in den Briefkasten am Rathaus, Hohenfuhrstraße, einwerfen der ihn persönlich im Wahlamt im Rathaus abgeben. Ansonsten verfällt die Stimme.

Gewählt wird am Sonntag in den 22 Wahllokalen der Stadt von 8 bis 18 Uhr. Eine öffentliche Wahlpräsentation gibt es nicht, zu den Ergebnissen werden Interessierte auf der städtischen Homepage unter www.radevormwald.de weitergeleitet.

Da Radevormwald bei dieser Landtagswahl einen gemeinsamen Wahlkreis mit Remscheid bildet, gibt es aber in der Nachbarstadt am Sonntag, ab 18 Uhr im Ämterhaus, Elberfelder Straße 32-36, eine Präsentation der Ergebnisse. Zu den 22 Wahllokalen in Radevormwald kommen noch fünf Briefwahllokale, zwei mehr als bei der Bundestagswahl. Wichtig: Eine Änderung gibt es bei den Wahllokalen: Im Wahlbezirk 020 wird in den Räumen der Krankenpflege Banaszek, Kaiserstraße 114, gewählt.

Am Sonntag sind in der Stadt auf der Höhe 190 Wahlhelfer im Einsatz, sie sollen einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Für Remscheid und Radevormwald treten im Wahlkreis 36 Remscheid/Oberbergischer Kreis III an: Jens Nettekoven (CDU), Sven Wolf (SPD), David Schichel (Bündnis 90/Die Grünen), Torben Clever (FDP), Peter Lange (Linkspartei) und Nicolai Marre (AfD).

Marc Bormann vom Ordnungsamt, der sich um den Ablauf der Landtagswahlen kümmert, hat einen wichtgen Tipp für alle Wähler, die am Sonntag ihre beiden Kreuzchen machen wollen. Sie sollten unbedingt vorher auf ihre Wahlbenachrichtigungskarte schauen, dort steht der Wahlort mit Adresse.

(rue)