Vorfall in Radevormwald 21-Jähriger bedroht Jugendliche mit Messer und Pistole

Die Jugendlichen im Alter von 14 bis 19 Jahren hielten sich gegen 20.20 Uhr auf dem Supermarktparkplatz am Wuppermarkt in Vogelsmühle auf. Als der 21-Jährige aus dem Supermarkt kam, pöbelte er die Jugendlichen an, bedrohte sie mit einem Messer und schoss mit einer Schreckschusspistole in die Luft. Anschließend entfernte er sich auf einem Fahrrad in Richtung Wuppertalstraße.