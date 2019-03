IG Wiebachtal: Versammlung mit Bärlauchbrot

Radevormwald 2019 feiert die IG Wiebachtal unter anderem ihr zehnjähriges Bestehen.

(s-g) Die Interessengemeinschaft (IG) Wiebachtal lädt zur diesjährigen Mitgliederversammlung am Donnerstag, 4. April, um 19.30 Uhr in das Haus Hürxthal (Haus der Begegnung) am Schloßmacherplatz in Radevormwald ein.