Prozessauftakt zum Tod eines 19-Jährigen in Radevormwald Anklage wegen Totschlags – Angeklagter bricht in Tränen aus

Der Tod eines 19-Jährigen am 27. August 2023 hat Radevormwald erschüttert. Die beiden Tatverdächtigen waren seinerzeit schnell gefunden und in Untersuchungshaft gebracht worden. Am Montagmorgen wurde nun der Prozess gegen die beiden 21- und 23-jährigen jungen Männer aus Radevormwald vor der 4. Großen Strafkammer am Landgericht in Köln eröffnet, das Interesse der Öffentlichkeit war groß, der Saal 112 im Justizgebäude entsprechend voll, als die beiden Angeklagten hereingeführt wurden.