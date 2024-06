Partnerstadt von Radevormwald Freunde aus Châteaubriant besuchen die Bergstadt

Am Sonntag, dem letzten Tag des Besuches, war das Kloster in Beyenburg das Ziel. Bruder Dirk empfing die Gäste und erzählte von der Geschichte des Klosters und des Ortes. Anschließend wurden Alt-Beyenburg und der Stausee auf einem Spaziergang erkundet. Ebenfalls auf dem Programm stand ein Besuch im Zweirad-Museum der IG Bismarck in Bergerhof. „Auch hier haben die Franzosen viel Interesse gezeigt, und man möchte versuchen, auch hier eine Verbindung nach Châteaubriant zu finden“, berichtet Wolfgang Finger. Zum Abschluss trafen sich Gäste und Gastgeber noch einmal in der Önkfelder Scheune zum Grillen. Zuvor hatte es eine Darbietung des Posaunenchors Remlingrade-Dahlerau gegeben. Am Montagmorgen schließlich schlug die Abschiedsstunde.