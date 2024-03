Pädagogik in Radevormwald 150 Jahre evangelische Kinderbetreuung

Info

Termine Am Freitag, 12. April findet im Gemeindehaus Herkingrade ab 16.15 Uhr ein Spielenachmittag statt. Am Samstag, 20. April, gibt es zwei Aufführungen des Puppentheaters des Evangelischen Familienzentrums Kottenstraße im Bürgerhaus, die Uhrzeiten werden noch bekanntgegeben.

Kitas Die drei Kitas feiern auch, jeweils mit Familienfesten: am Samstag, 27. April, von 12 bis 16 Uhr an der Ülfestraße 19, am Samstag, 8. Juni, von 14 bis 17.30 Uhr in der Kita Himmelswiese und am Samstag, 5. Oktober, von 14 bis 17 Uhr im Familienzentrum Kottenstraße.

Abschluss Das Jubiläumsjahr wird mit einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung am Sonntag, 22. September, von 11 bis 15 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche am Markt und am Marktplatz offiziell beendet. Auftakt ist ein Gottesdienst um 11 Uhr, im Anschluss gibt es ein buntes Programm auf dem Marktplatz.