Volksbank im Bergischen Land : 14.000 Kunden bekommen neue Girokarte zugeschickt

Radevormwald Die girocard Maestro wird jedes Jahr im Herbst an alle Kunden der Volksbank im Bergischen Land ausgeliefert, deren aktuelle Karte nur noch bis zum Jahresende gültig ist.

Hierbei handelt es sich um eine bergische Skyline mit markanten Bauwerken und Wahrzeichen der Region, die die kleine Plastikkarte ziert. Müngstener Brücke und Schwebebahn sind da genauso vertreten wie Schloss Burg, die Historische Stadthalle Wuppertal oder das Remscheider Rathaus. In den Filialen – in Radevormaldwald an der Blumenstraße, in Hückeswagen am Etapler Platz und in Wermelskirchen an der Telegrafenstraße – können die Kunden zudem eine passend gestaltete Schutzhülle bekommen, die die kontaktlos einsetzbaren Karten vor ungewollter Auslesung schützen.