Ausbildung in Radevormwald KfZ-Obermeister Reiner Irlenbusch: „Euch steht die Welt offen“

Auch wenn sich die KfZ-Innung derzeit noch in einer kommoden Situation befindet, müssen auch die ihr angeschlossenen Betriebe ein Auge darauf haben, auch in den kommenden Jahren Bewerber in ausreichendem Maß für sich zu gewinnen. Denn nicht nur technisch ist es eine Branche im Wandel. Auch gesellschaftlich zeichnen sich Entwicklungen ab, die den Fachkräftemangel in der Automobilbranche begünstigen könnten, wie Pressesprecherin Isabelle Schiffer auf Nachfrage unserer Redaktion offenlegt. Besonders in urbanen Gegenden, wo junge Menschen immer seltener den Führerschein machen, zeichne sich auch ein Rückgang der Bewerber für eine Mechatroniker-Ausbildung ab. „Es sind in unserer Innung, die sowohl mit dem Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreis als auch mit Leverkusen, aus Betrieben in der Stadt und ländlichen Regionen besteht, eine leichte Tendenz zu erkennen, dass in ländlichen Regionen immer noch mehr Mechatroniker ausgebildet werden, als in der Stadt.“