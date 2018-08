Radevormwald: 1000 Starter nehmen an „Night on Bike“ teil

Sportliches Großereignis : 1000 Starter nehmen an „Night on Bike“ teil

Der besondere Reiz bei „Night on Bike“: Die Teilnehmer rasen durch die große Alm in Ispingrade und sind somit hautnah von den Zuschauern zu erleben. Foto: Michael Schütz (ms)/Schütz, Michael (msch)

Radevormwald Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich Rade in ein Eldorado für Mountainbike-Fahrer. Eine noch größere Alm steht in Ispingrade.

Sven Schreiber nennt es die „wilde Phase“. Im Organisations-Büro seiner Agentur „hammerevents“ in Oberönkfeld geht es vier Tage vor dem Start von „Night on Bike“ zu wie in einem Taubenschlag. Fast im Minutentakt kommen Pakete an: Trikots, Schlüsselanhänger, Startnummern. „Es wird immer größer und umfangreicher“, sagt der Veranstaltungsexperte. Bislang verzeichnete er mehr als 750 Anmeldungen für die 24- und 16-Stunden-Rennen. „Bei den Kinderrennen gehen mehr als 100 Mädchen und Jungen an den Start“, sagt er, während pausenlos das Telefon klingelt und es an der Tür klopft. Noch überschaubar sei die Resonanz beim E-Bike-Rennen, umso begehrter sind die Touristenfahrten, bei denen Interessierte locker die Strecke kennenlernen wollen. Hier rechnet Schreiber mit 100 Teilnehmern. Diese Fahrten sind das ganze Wochenende möglich.

Testräder seien ausreichend vorhanden – also Freitag ab 18 Uhr, Samstag den ganzen Tag und Sonntag bis mittags einfach vorbeikommen und testen. Unter den Rädern finden sich auch Exemplare, die man so nicht kaufen kann, echte Hightech-Räder also, die die Herzen der Radsportliebhaber höher schlagen lassen werden.

Info Programm von Freitag bis Sonntag Klassiker Etwa 1000 Teilnehmer, knapp 100 Helfer, ein begeisterndes Publikum entlang der Strecke und rund um die große Alm in Ispingrade unterhalb des Asiatischen Museums mit Platz für mehr als 1000 Gäste – das ist die „Night on Bike“ 2018 in Radevormwald. „Sven Schreiber hat einen Klassiker geschaffen, an dem sich nicht nur viele auswärtige Fahrer, sondern auch viele Radevormwalder direkt und indirekt beteiligen“, schreibt Bürgermeister Johannes Mans im Vorwort zum Programm. Start, Ziel und Fahrerlager befinden sich rund ums Schul- und Sportzentrum an der Hermannstraße. Parkplätze Für teilnehmende Teams gibt es zurzeit noch 16 freie Parkbuchten – meist drei mal sechs Meter groß, für größere Teams sechs mal sechs Meter. Für Besucher gibt es einige Parkplätze auf dem Schulhof der Hauptschule an der Hermannstraße und an der unteren Mühlenstraße am Buswendeplatz. Tipp: Besucher sollten zu Fuß kommen und in der Stadt parken, zum Beispiel auf dem Hohenfuhrplatz. Im Vorjahr haben Besucher auch direkt an der Alm in Ispingrade geparkt (dort gibt es reichlich Plätze) – und waren den Fahrern entgegengelaufen. Programmablauf Freitag, 17. August 19 Uhr Start Almparty in der Alm auf Ispingrade mit DJ und Zielankunft des Bergsprints; 21.30 Uhr Bergzeitfahren am Schweineberg, anschließend Siegerehrung.

Samstag, 18. August 9 bis 11 Uhr Training auf der Strecke, ab 9.30 Uhr Start Buderus Kids Race, 12 Uhr Start 24-Stunden-Rennen, 14 Uhr Start E-Bike-Rennen, 20 Uhr Start 16-Stunden-Rennen. Sonntag, 19. August ab 10 Uhr Bühnenprogramm, ab 12 Uhr Zieleinlauf 24- und 16-Stunden-Rennen, anschließend ab ca. 13/13.30 Uhr Siegerehrung auf der Bühne.



Fast stündlich blickt Schreiber in diesen aufregenden Tagen auf den Wetterbericht. Der verheißt beste Prognosen: Demnach soll der letzte Regen am Freitagmorgen abziehen. „Der Regen der vergangenen Tage war für uns immens wichtig, sonst hätte es gestaubt ohne Ende“, sagt er. Die Strecke ist 10,4 Kilometer lang und führt von der Hermannstraße runter ins Uelfetal Richtung Leimhol und Leimholer Berg, dann über die Bahntrasse und Richtung Kümpel und Honsberg runter nach Heide, über die Bahntrasse zum Kreuz, durch den Espert, Richtung Ispingrade und „Schweineberg“, durch die Alm vorbei am Asiatischen Museum, durch Siepen, an der Feuerwache vorbei, über den Höhweg, am Altenheim und an den Stadtwerken vorbei über die Brücke Richtung Lindenstraße, Kaiserstraße und zurück zur Hermannstraße.

Vorbereitende Maßnahmen für das Rennen in der Natur Foto: Schreiber