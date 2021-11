Reformierte Kirchengemeinde Radevormwald : Konfirmanden pflanzen für die Zukunft

Auch die Konfirmanden Robin (l.) und Jakob waren bei der Pflanzaktion dabei. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die Jugendlichen der reformierten Kirchengemeinde haben 18 Buchen gepflanzt. Landwirt Carsten Enneper nennt das eine Generationsaufgabe. Die meisten Konfirmanden haben ihr Namensschild an ihren Buchen gelassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Seit dem Sommer haben sich die Konfirmanden der reformierten Kirchengemeinde um ihre Buchen gekümmert, die ein Namensschild tragen und einem festen Paten zugeordnet sind. Das Thema Natur und Umwelt hat in diesem Jahr einen zentralen Stellenwert in dem Gemeindeleben eingenommen. Pfarrer Dr. Dieter Jeschke hat mehrere Veranstaltungen rund um die Natur und den massiven Kahlschlag in den Wäldern von Radevormwald konzipiert und auch seine Konfirmanden mobilisiert.

Im Unperfekt-Garten hinter dem Dietrich-Bonhoeffer-Haus an der Ludwig-Beck-Straße wird seit Jahren Nachhaltigkeit und Umweltschutz gelebt, nun hat die Gemeinde 18 Buchen eingepflanzt, um sich an der Wiederaufforstung zu beteiligen, denn viele Waldflächen in Radevormwald sind kahl. Die Nadelwälder sind durch den starken Borkenkäferbefall abgestorben.

Info Der Wald in Radevormwald Flächenanteil Die ersten Schäden durch Borkenkäfer wurden in Radevormwald im Sommer 2019 sichtbar. Von den 134 Hektar Wald, die der Stadt gehören, hat die Fichte einen Flächenanteil von 33 Prozent, Lärchen und Kiefern machen neun Prozent aus, und 58 Prozent sind mit Laubholz bewachsen. Fichtenwälder Die Fichtenwälder, die im Besitz der Stadt sind, bedecken die größten Flächen im Kollenberg, im Herzberg und in der Maaskuhl bei Böhlefeldshaus. In städtischen und privaten Wäldern erfolgten 2021 massive Kahlschläge. Borkenkäfer Aufgrund der hohen Borkenkäferpopulation gehen Experten davon aus, dass Radevormwald – außer die sehr jungen Bäume – alle Fichtenbestände im Stadtgebiet verlieren wird. Somit würden 43 Prozent der Flächen der Forstbetriebsgemeinschaft Radevormwald absterben.

„Wir haben die Buchen jeden Dienstag vor unserem Konfirmandenunterricht gegossen und uns um sie gekümmert“, sagt Lina. Die Konfirmandin kam zu der Pflanzaktion am Samstagnachmittag auf einer etwa 6000 Quadratmeter großen Fläche von Landwirt Carsten Enneper. Wie die meisten Fichtenbestände in Radevormwald, sind auch seine Nadelwälder von dem Borkenkäferbefall zerstört worden. Die Waldfläche im Espert wurde Anfang des Jahres abgeholzt. Nach wenigen Monaten sind bereits Zeichen der Naturverjüngung zu sehen. „Die Fläche musste geerntet werden. Jetzt sieht man, dass sich neue junge Bäume bereits selber ausgesät haben, weil die Fläche wieder Licht bekommt“, sagt er.

Carsten Enneper wird die Fläche mit einer Mischung aus Nadelbäumen und Laubbäumen aufforsten. Birken und Fichten wachsen bereits, die 18 Buchen der Konfirmanden hat der Landwirt mit genug Abstand über die Fläche verteilt. „Die Bäume dürfen nicht zu nah stehen, weil sie sich sonst nicht gut entwickeln. Zum Pflanzen eignet sich das Wetter im Moment. Der Boden ist feucht“, sagt er.

Für die Konfirmanden hatte er am Samstag die Stellen markiert, an denen die Buchen in die Erde kommen sollten. Die meisten Konfirmanden haben ihr Namensschild an ihren Buchen gelassen, um die jungen Bäume zumindest in den ersten Jahren wiederzuerkennen. „Ich hoffe, dass sich die Buchen gut entwickeln und wachsen“, sagt Konfirmandin Julia.

Auch sie findet die Idee, dass junge Menschen sich an der Wiederaufforstung beteiligen und sich aktiv mit dem Thema Natur auseinandersetzen, richtig. Wenn sich die Buchen wie geplant entwickeln, können die Konfirmanden der reformierten Gemeinde in 20 Jahren mit ihren Kindern durch den jungen Wald spazieren.

Im Espert gibt es mittlerweile mehrere Stellen, die aufgeforstet werden. Die Kinderpflanzfläche der IG Wiebachtal hat sich in den vergangenen Jahren prächtig entwickelt und ist schon aus der Ferne als Wald zu erkennen. Die Kita „Sprungbrett“ hat am Anfang des Waldgebietes 350 neue Bäume gepflanzt. Gemeinsame Kraftanstrengungen sind nötig, um einen zukunftsfähigen Mischwald zu entwickeln. Die aktuelle Herausforderung besteht darin, die riesigen Kahlflächen wieder zu bepflanzen, denn Setzlinge gibt es im Moment kaum. Zeitgleich wird viel Holz gebraucht, und Forstunternehmen sind sehr beschäftigt. Es herrscht, wie in den meisten Branchen, Material- und Fachkräftemangel. Die Probleme des Waldes, die unmittelbar mit denen des Klimawandels zusammenhängen, können langfristig nur gelöst werden, wenn Menschen nachhaltiger leben und weniger Ressourcen verbrauchen.

Auch dieser Ansatz wird im Gemeindeleben der reformierten Kirchengemeinde aufgegriffen. Ob die nächsten Konfirmanden wieder Paten von Bäumen werden und eine eigene Pflanzaktion auf die Beine stellen, steht noch nicht fest.