Kommunalwahl in Radevormwald : Grüne bereit zu Gespräch mit CDU

Elisabeth Pech-Büttner ist Fraktionssprecherin. Foto: Radevormwald/Grüne

Radevormwald Das künftige Abstimmverhalten der Fraktion im Rat wurde am Montag kontrovers diskutiert. Während manche Allianzen mit den Christdemokraten für eine Option halten, lehnen andere dies ab. Am Ende fand man eine gemeinsame Linie.

In ihrer ersten Fraktionssitzung nach der Kommunalwahl haben die Mitglieder von Bündnis 90/Grüne über eine mögliche Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen gesprochen. Dabei ging es vor allem um die Stellung zu den Christdemokraten.

Die Grünen zählen zu den Gewinnern der Kommunalwahl in Radevormwald. Sie werden anstatt mit vier nun mit sieben Mandaten im Rat vertreten sein und sind damit die drittstärkste Fraktionen nach CDU (17 Mandate) und SPD (neun Mandate).

„Die CDU ist die stärkste Fraktion, braucht jedoch Partner“, erklärt die grüne Fraktionssprecherin Elisabeth Pech-Büttner. Zum einen sei für die CDU die SPD ein denkbarer Partner, doch auch die Grünen plus Bürgermeisterstimme könnten gemeinsam mit dem Christdemokraten eine Mehrheit erreichen. Könnte es in Radevormwald etwa eine schwarz-grüne Allianz geben?

„Wir haben sehr kontrovers darüber diskutiert“, berichtet Pech-Büttner aus der Sitzung. Während manche eine solche Option eher pragmatisch betrachteten, seien andere strikt gegen ein Zusammengehen mit der CDU. „Es wurde argumentiert, dass dies nicht der Wunsch der Wählerinnen und Wähler ist, so weit wir dies aus den Gesprächen an unseren Infoständen schließen können“, so die Fraktionssprecherin.

Tatsächlich hätten sich in den vergangenen Jahren bei den großen Themen eher Meinungsverschiedenheiten gezeigt – so hatte die CDU die Entwicklung des neuen Baugebietes Karthausen begrüßt, die Grünen hatten dagegen das Vorhaben mit Skepsis aufgenommen. Auch beim Thema Klimaschutz waren sich die beiden Fraktionen – zumindest in der Vergangenheit – selten einig gewesen. Bei der Kommunalwahl hatten Bündnis 90/Grüne gemeinsam mit SPD und Alternative Liste Johannes Mans unterstützt, der am Sonntag mit klarem Vorsprung im ersten Wahlkampf vor dem CDU-Kandidaten Jürgen Fischer gewonnen hatte.

Am Ende, so berichtet Elisabeth Pech-Büttner, sei man in der Runde zu dieser Linie gelangt: „Wir sind bereit zu Gesprächen mit der CDU.“ Nun warte man auf ein solches Angebot.