Unfall bei Radevormwald Gleich zwei Autos überschlagen sich

Gleich zwei Autos haben sich am Freitagmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 483 in der Ortschaft Kronenberg überschlagen. Gegen 12.50 Uhr befuhr ein 23-Jähriger aus Hückeswagen mit einem Opel Insignia die B 483 aus Richtung Schwelm kommend in Richtung Radevormwald. Vor ihm befand sich eine 23-Jährige aus Radevormwald mit einem Fiat Punto, vor der wiederum ein weiteres Fahrzeug unterwegs war. Nach dem Ende einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h wollte der Hückeswagener die beiden Vorausfahrenden überholen. Als er sich etwa in Höhe des Fiat befand, setzte auch die 23-Jährige zum Überholen an. Als sie mit ihrem Fiat ausscherte, kam es zu einer seitlichen Berührung mit dem Opel. Beide Fahrzeuge gerieten daraufhin ins Schleudern. Der Opel überschlug sich mehrfach und kam auf einer angrenzenden Wiese mit den Rädern auf dem Boden zum Stehen. Der Fiat Punto überschlug sich ebenfalls und blieb auf der Fahrbahn mit dem Dach nach unten liegen. Beide Beteiligte mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden, zogen sich aber nur leichte Verletzungen zu. Am Freitagnachmittag blieb die B 483 wegen noch laufender Aufräumarbeiten gesperrt.