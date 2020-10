Vorfall in Radevormwald : Streit um Einkaufswagen landet vor Gericht

Vorfall in Radevormwald

Radevormwald Gehört eine gesteigerte Aggression zu den fatalen „Nebenwirkungen“ der Pandemie? – ein Fall landete jetzt vor dem Wipperfürther Amtsgericht. Dort musste sich ein 55-Jähriger verantworten.

Anfang April, die erste Corona-Welle sorgt für restriktive Vorschriften auch im Einzelhandel. In einem Radevormwalder Drogerie-Markt sehen sie so aus: Gleichzeitig dürfen nur 20 Kunden im Laden sein, jeder von ihnen muss einen Einkaufswagen vor sich her schieben, weil über die Zahl der Wagen auch die der Einkaufenden gut kontrolliert werden kann.