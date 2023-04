Veterinäramt des Oberbergischen Kreises Die Angst vor der Tollwut geht um

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) ist die Tollwut in ihrer terrestrischen Form seit 2008 in Deutschland ausgestorben. Jahrelange Bekämpfungsmaßnahmen, so durch Impfköder für Füchse, hatten Erfolg. Trotzdem melden sich in diesen Tagen bei den Behörden Menschen, die sich über das Verhalten mancher Füchse Sorgen machen. Die Tiere näherten sich dem Menschen, hätten offenbar ihre natürliche Scheu verloren und zeigten ein ungewöhnliches Verhalten. Auch durch Hunde oder Lärm ließen die Füchse sich nicht vertreiben.