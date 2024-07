Ausfahrt der Radevormwalder IG Bismarck Mit dem Motorrad-Oldtimer durchs Bergische

Stolz schaut Peter Rast auf seine schwarz-grüne Kawasaki 750, eine besondere Oldtimer-Maschine aus den 1970er-Jahren, die der 69-jährige Hückeswagener seit beinahe einem halben Jahrhundert in seinem Besitz hat. Immer wieder laufen Passanten an ihm vorbei. In einem Meer aus etlichen Fahrzeugen, die sich an diesem Sonntagvormittag auf dem Parkplatz von Edeka Byhahn und Radsport Nagel zur historischen Ausfahrt der IG Bismarck eingefunden haben, bleiben die Besucher begeistert bei ihm stehen.