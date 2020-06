Discounter in Radevormwald : Aldi Nord warnt vor Glassplittern in Marmelade

Radevormwald Der Discounter warnt vor Heidelbeer-Konfitüre der Marke Tamara mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum „17.09.21“. Die Produkte waren auch nach Radevormwald geliefert worden. Die Gläser können zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

(s-g) Der Discounter Aldi Nord warnt vor dem Verzehr einer Marmeladensorte, die aktuell auch in die Niederlassung in Radevormwald geliefert worden ist. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem Artikel „Tamara – Heidelbeer Konfitüre extra“ vereinzelt Glassplitter enthalten sind“, teilt Aldi Nord mit. Der Artikel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum „17.09.21“ sollte daher vorsorglich nicht mehr verzehrt werden. Die Marmeladengläser können in die Filiale zurückgebracht werden, der Kaufpreis werde selbstverständlich erstattet. Gläser mit einem anderen Mindesthaltbarkeitsdatum sind nicht betroffen, ebensowenig andere Tamara-Produkte.