Sport in Radevormwald : Neue Trikots für die Tuspo-Teams

Andreas Kleinschmidt (Rewe-Markt) überreichte Gudio Musial (Tuspo, rechts) die 70 neuen Trikots für die Mannschaften. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Der Sponsor Andreas Kleinschmidt hat die Verbindung des Rewe-Marktes zum Verein bekräftigt. Am Freitag wurde ein großer Teil der Ausstattung von den Sportlern in Empfang genommen.

Der Sportverein Tuspo Dahlhausen hat am Freitag 70 neue Trikots für seine Fußballmannschaften entgegengenommen. Der Sponsor und Inhaber des Rewe-Marktes an der Poststraße, Andreas Kleinschmidt, hat mit dieser großen Spende nicht nur in den Verein, sondern auch in die langjährige Kooperation zwischen Verein und Rewe investiert. Er leitet den Rewe-Markt seit Anfang des Jahres.

„Wir haben zu diesem Standort schon lange eine gute Beziehung. In den vergangenen Jahren haben wir auf dem Rewe-Parkplatz oft Waffeln verkauft oder eine Torwand aufgestellt“, sagt Guido Musial, Vorsitzender des Tuspo Dahlhausen. 70 neue Trikots, inklusive Hosen und Stutzen hätten den Sportverein rund 6000 Euro gekostet. Getragen werden die neuen Trikots in Rot mit schwarzem Aufdruck ausschließlich bei Turnieren und auswärtigen Spielen. „Einen Sponsor für die gesamte Fußballabteilung zu haben ist eine Premiere in unserer Vereinsgeschichte und darauf sind wir stolz“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Eine Großzahl der 70 Trikots wurden am Freitag von den Spielern des Vereins direkt vor dem Supermarkt entgegengenommen.

Die Fußballabteilung des Tuspo Dahlhausen erfährt aktuell in vielen Mannschaften Zuwachs. „Die erste Mannschaft hat sich sehr gut entwickelt und wird immer größer, auch bei meiner E-Jugend konnten wir sechs Zugänge verzeichnen. Die C-Jugend schwächelt etwas“, sagt Guido Musial.

Einen langen Trainingsausfall gab es in seinem Verein aufgrund der Corona-Pandemie nicht. In den Sommerferien wurden trainiert und darüber waren viele Kinder und Familien froh. „Die meisten Familien sind in diesem Sommer nicht in den Urlaub gefahren und haben sich deswegen besonders über das Training gefreut.“

Mit großer Freude erwarten Guido Musial und der gesamte Verein die Fertigstellung des Kunstrasenplatzes auf der Brede. Die Sanierungen und Aufwertungen des Sportplatzes haben in diesem Sommer begonnen. Dank des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK) Wupper wird der Standort deutlich aufgewertet. Das Vereinsheim des Tuspo Dahlhausen liegt direkt am Sportplatz.

„Der Kunstrasenplatz wird auch unsere Mitgliederentwicklung stärken. Viele Fußballer wollen einfach nicht auf einem Ascheplatz spielen“, sagt Guido Musial. Aktuell arbeitet der Verein an der Umsetzung des internen Konzeptes und des erweiternden Angebotes, um den neuen Sportplatz in Zukunft auch intensiv zu nutzen.

Nach der Corona-Pandemie will der Tuspo Dahlhausen auch wieder zu deinem Waffel-Stand vor dem Rewe-Markt an der Poststraße zurückkehren. Marktleiter Andreas Kleinschmidt bekam am Freitag natürlich auch sein eigenes Tuspo-Trikot.

(trei)