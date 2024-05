SC 08 Radevormwald Fußballer machen in neuen Trikots den Aufstieg perfekt

Einen nicht ganz unerheblichen Anteil an dem sportlichen Erfolg hatte sicher auch die Kleiderwahl. Denn für die Fußballer des SC 08 ging es ganz in weiß in den Endspurt der Saison. Dafür sorgte die Firma Ehra Emil Holzmann als Sponsor. Die Geschäftsführer Dorothea und Darinko Perkovic überreichten dem Team pünktlich vor dem Saisonendspurt einen neuen Trikotsatz. Dermaßen gut ausgerüstet stürmten die SC-08-Fußballer am Wochenende in die Bezirksliga.