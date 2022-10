Gotteshäuser in Radevormwald : Fünf Kirchen öffnen am Freitagabend

Die Tür der reformierten Kirche am Markt öffnet sich für Besucher am Freitag wieder. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die Kirchengemeinden in Radevormwald laden für Freitag, 21. Oktober, von 18 bis 22 Uhr zur „Nacht der offenen Kirchen“ ein. Die Besucher können nicht nur die Gotteshäuser besichtigen, es gibt auch jeweils ein Programm.

Die Kirchengemeinden in Radevormwald laden in der kommenden Woche wieder zur „Nacht der offenen Kirchen“ ein. Am Freitag 21. Oktober, sind fünf Gotteshäuser in der Innenstadt, aber auch in zwei Außenortschaften, für Besucher geöffnet und zwar jeweils in der Zeit von 18 bis 22 Uhr.

Wie schon bei den vergangenen Veranstaltungen dieser Art können die Besucherinnen und Besucher nicht nur die eindrucksvolle Ausstattung der Kirchen besichtigen, die Gemeinden haben auch jeweils ein Programm organisiert.

Info Diese Gotteshäuser öffnen ihre Pforten Reformierte Kirche am Marktplatz in der Radevormwalder Innenstadt. Lutherische Kirche an der Burgstraße in der Innenstadt. Pfarrkirche St. Marien an der Bischof-Bornewasser-Straße in der Innenstadt. Martini-Kirche an der Uelfestraße in der Innenstadt. St. Josef in Vogelsmühle/Dahlerau, Keilbecker Straße. Gemeindehaus der Freien evangelischen Gemeinde Grafweg in der Ortschaft Grafweg.

Das Leitwort dieser „Nacht der offenen Kirchen“ ist in diesen Zeiten von Krieg und Gewalt ein Wort aus dem Johannes-Evangelium: „Friede lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“ (Joh 14, 27).

Evangelisch-reformierte Kirche Zentral am Marktplatz von Radevormwald steht die reformierte Kirche. Am kommenden Freitagabend findet dort ein Programm statt, „das zum Einklang von Gott, Mensch und Natur ermutigt“, so die Gemeinde. Um 18 Uhr gibt es eine liturgische Eröffnung. Aus der Bibel werden jeweils um 18 und 20 Uhr Verse über Schöpfung und Frieden rezitiert. Unter dem Motto „Von Konfuzius bis Goethe“ kann um 19 und 21 Uhr Poesie über Bäume und den Wald gelauscht werden. In der Kirche gibt es während der ganzen Zeit einen Baum-Erlebnis-Parcours mit Diashow, Fühlsäcken, Riechgläsern, Multimedia-Klangbildern und Bildern vom Wald in Radevormwald.

Evangelisch-lutherische Kirche Für den kommenden Freitagabend lädt die lutherische Kirchengemeinde zu einem „Evensong“ ein. Er beginnt um 19 Uhr. Das Motto lautet hier „Wege zum Herzensfrieden entdecken“. Unter einem „Evensong“ versteht man im englischsprachigen Raum ein Abendgebet bzw. einen Gottesdienst, bei dem beispielsweise gesungen und Palmen rezitiert werden. Außerdem sind Kunstwerke des Hückeswagener Künstlers Bernhard Guski zu sehen.

Evangelisch-lutherische Martini-Gemeinde (SELK) In der Martini-Kirche an der Uelfestraße erklingen zur „Nacht der offenen Kirchen“ stündlich Texte und Musik zum Thema Frieden. Pfarrer Roland Johannes an der Orgel und Claudia Braune (Querflöte) sind die Instrumentalisten.

Katholische Pfarrkirche St. Marien Unter dem Leitspruch „Aus den Augen, aus den Sinn: Die vergessenen Kriege der Welt gibt es in dem katholischen Gotteshaus jeweils zur vollen Stunde Friedensgebete mit Andacht, Gesang, Schweigen und Erinnern.

Katholische Kirche St. Josef „Frieden braucht eine gute Gemeinschaft“ lautet das Motto des Programms in der katholischen Kirche der Wupperorte am kommenden Freitag. Hier wird ein ökumenisches Angebot der katholischen Pfarrei St. Josef und der evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau geboten – jeweils um 19.15 und 20.15 Uhr.