Radevormwald in der Corona-Pandemie : SPD kritisiert starre Impfstrategie

Radevormwald in der Corona-Pandemie

Blick in den Wartebereich: Hier im Impfzentrum in Gummersbach müssen sich auch die Radevormwalder Senioren impfen lassen. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Abkehr von der Regelung mit nur einem Impfzentrum im Kreis wird gefordert. SPD stellt einen Antrag für den Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie am 5. März.

Die SPD in der Bergstadt kritisiert weiter deutlich, dass es nur ein Impfzentrum für den Oberbergischen Kreis geben soll. „Solange die Landesregierung bei ihrem Standpunkt bleibt, dass nur im Gummersbacher Impfzentrum die Impfungen durchgeführt werden können, ist es für eine ganze Reihe älterer Menschen schwierig, zum Impfzentrum zu gelangen“, heißt es in einem Antrag der Sozialdemokraten für den Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie am 5. März.