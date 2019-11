Interesse an neuer Parteispitze ist in Rade groß : Rader Sozialdemokraten sind gespannt

Interesse an neuer Parteispitze ist in Rade groß

Radevormwald Stichwahl um die SPD-Spitze geht in die entscheidende Phase. Wahlunterlagen noch nicht angekommen.

Dietmar Stark, Fraktionsvorsitzender der SPD in Radevormwald, hatte seine Stimme ursprünglich für das Duo Boris Pistorius und Petra Köpping abgegeben. Die beiden haben es allerdings nicht bis zur Stichwahl geschafft. „Ich habe die bisherigen Abstimmungen und die Geschehnisse um die Suche nach der neuen Parteispitze mit großer Aufmerksamkeit und Spannung verfolgt. Ich werde jetzt das Duo unterstützen, das die Große Koalition befürwortet, denn jetzt auszusteigen wäre falsch“, sagt Dietmar Stark, der sein Kreuz also für das Duo Olaf Scholz und Klara Geywitz abgeben wird. Dass es Ende November endlich eine neue Parteispitze gibt, findet Dietmar Stark wichtig. Allerdings hat der Rücktritt von Andrea Nahles der Partei nicht nur geschadet. „Natürlich war es unruhig und ich freue mich darauf, dass die Partei bald endlich wieder eine Sprache trifft, aber die SPD hat in den vergangenen Monaten außerordentliche Ergebnisse erzielt.“

Rosemarie Kötter, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, hat die Anwärter auf die Parteispitze ebenfalls verfolgt. Die Diskussion am vergangenen Dienstag der beiden Duos, die über einen Live-Stream übertragen wurde, hat sie zwar nicht verfolgt, aber dafür die anschließende Berichterstattung. Sie findet es richtig, dass Olaf Scholz vorsichtig an das Klimapaket rangeht. „Natürlich ist der Klimaschutz wichtig, aber man muss den Menschen auch eine Chance geben, sich vorsichtig an die neuen Umstände heranzutasten“, sagt sie. Soziale Themen liegen Rosemarie Kötter besonders am Herzen. „Die Grundrente ist ein erster Erfolg, aber es geht auch um die Erhöhung des Mindestlohns. Ich hoffe, dass die neue Parteispitze Ruhe in die SPD bringt und von den Wählern Vertrauen entgegengebracht bekommt.“