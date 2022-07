Probleme für ältere Menschen in Radevormwald : Wenn alles nur noch online geht

Manche Senioren kommen mit den neuen Medien gut zurecht. Doch wer nicht online ist, steht inzwischen vor großen Hürden Foto: Keystone (Archiv) Foto: Keystone / Jochen Zick/Zick, Jochen /

Radevormwald Grundsteuerreform, Zensus, Bankgeschäfte – viele dringende Dinge sind inzwischen fast nur noch übers Internet zu erledigen. Für ältere Menschen, die nicht online sind, wird das zum Problem – auch in Radevormwald.

Es gibt Senioren, die mit dem Internet, mit E-Mails und Online-Banking gut zurecht kommen. Aber ein großer Teil älterer Menschen fühlt sich überfordert, wenn für behördliche und geschäftliche Vorgänge nur noch die Erledigung über das digitale Formular oder den QR-Code möglich ist. Schließlich haben auch Jüngere manchmal Probleme, das Tech-Sprech zu verstehen.

Seniorenverbände treten inzwischen dafür ein, für jene Bürger, die nicht selbstverständlich online unterwegs sind, weiterhin die Erledigung von alltäglichen Anforderungen ohne einen Internetzugang erledigen können. So hatte bereits im vergangenen Jahr die Seniorenvertretung in Bremen ein „Recht auf analoge Versorgung“ gefordert. Auch Kyra Springer, die Koordinatorin des Trägerverein „aktiv55plus“ in Radevormwald, kennt die Klagen älterer Menschen, die auf solche Hürden stoßen, wenn sie wichtige Angelegenheiten erledigen müssen. „Im Moment haben wir viele Anrufe zum Thema Grundsteuer“, sagt Springer. Im Zuge der aktuellen Grundsteuerreform müssen viele Grundstückseigentümer eine Feststellungserklärung abgeben – und zwar möglichst über das Online-Portal „Elster“.

Info Hilfestellung bei technischen Problemen Sprechstunde Für Senioren, die Fragen rund um Smartphone, Handy, Laptop und Tablet haben, bietet der Trägerverein „aktiv55plus“ regelmäßig eine offene Sprechstunde im Haus Hürxthal an. Gäste sind gebeten, zu diesem Termin ihr Gerät direkt mitzubringen, die ehrenamtlichen Kollegen und Kolleginnen helfen bei Problemen dann gerne kompetent und freundlich weiter. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 4. August, 16 bis 18 Uhr, Haus der Begegnung, Cafeteria, Schlossmacherplatz.

Auch Erklärungen rund um die Grundsteuerreform finden sich hauptsächlich im Internet, auf den Seiten der Finanzämter. Wer keinen Internetanschluss hat, dem bleibt dann noch die Hotline des Finanzamtes Wipperfürth. „Aber viele Senioren teilen uns mit, dass sie dort nicht durchkommen“, sagt Kyra Springer. Und die Uhr tickt, denn die Anträge sollen bis spätestens 31. Oktober bei den Finanzbehörden eingegangen sein. Kein Wunder, dass manche Senioren nervös werden und sich Sorgen über Konsequenzen machen. „Manche haben auch parallel nun auch die Unterlagen für den Zensus auszufüllen, auch da hören wir von Problemen“, berichtet Kyra Springer. „Dass Beides nun gleichzeitig stattfindet, ist auch nicht gut abgestimmt.“

Wolf-Rainer Winterhagen, Vorsitzender des Seniorenbeirates Radevormwald, ist im Vorstand der Landesseniorenvertretung mit dem Thema Digitalisierung besonders beschäftigt. „Für das kommende Jahr planen wir in Solingen für die bergische Region einen Thementag dazu, unter dem Motto ,Segen und Fluch’“, kündigt er an. Denn natürlich biete das Internet älteren Menschen auch viele hilfreiche und interessante Möglichkeiten. „Aber wir dürfen jene Menschen nicht vergessen, die keinen Zugang dazu finden“, sagt Winterhagen. Für die nachrückenden Generationen werde das Internet völlig selbstverständlich sein. „Aber noch befinden wir uns in einer Übergangszeit, in den kommenden zehn Jahren muss es weiterhin digitale und analoge Möglichkeiten geben“, betont er.