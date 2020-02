Stadtentwicklung in Radevormwald : „Rader Perlen“ sind auch weiterhin aktiv

Radevormwald Britta Hoffmann hat die Entwicklung der Innenstadt weiterhin im Blick und kämpft gegen Leerstände.

„Ich engagiere mich immer noch dafür, dass Leerstände beseitigt werden, die Bausubstanz erhalten bleibt und die Einzelhändler gut untereinander vernetzt sind“, berichtet sie auf Anfrage unserer Redaktion. In ihrer Freizeit macht Britta Hoffmann außerdem Werbung für leerstehende Ladenlokale. Wenn sie in anderen Städten, zum Beispiel in Remscheid oder Wuppertal unterwegs ist, kommt sie mit Einzelhändlern vor Ort über Radevormwald ins Gespräch. „Ich weise dann auf Ladenlokale in Radevormwald hin und vermittle potentielle Einzelhändler an Vermieter“, sagt sie. Britta Hoffmann versteht sich damit auch als Sprachrohr und will das auch bleiben.