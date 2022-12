Finanzamt Wipperfürth Grundsteuerbescheide bis 31. Januar

So langsam drängt die Zeit: Bis 31. Januar müssen Bürger ihre neuen Grundsteuerbescheide abgegeben haben. Die Finanzverwaltung unterstützt bei Fragen zur Abgabe der Erklärung. Die Telefonhotline des Finanzamts Wipperfürth, das auch für Radevormwald und Hückeswagen zuständig ist, ist ab 2. Januar wieder besetzt. Die digitale Info-Plattform unter www.grundsteuer.nrw.de ist rund um die Uhr erreichbar. „Bei Fragen zur Grundsteuererklärung oder zur Abgabe mit Elster unterstützen unsere Experten an der Hotline“, teilt Eva Wochner, Leiterin des Finanzamts Wipperfürth. Die digitale Abgabe der Grundsteuererklärung ist über das Online-Finanzamt Elster unter www.elster.de möglich. Dies kann auch über den Elster-Zugang von nahen Angehörigen erfolgen. „Besitzen die Kinder ein Benutzerkonto, können die Eltern das mitnutzen“, sagt die Leiterin. Das Finanzamt rufe alle Eigentümer, die ihre Feststellungserklärung noch nicht abgegeben haben, dazu auf, dies jetzt zu tun. Grundsätzlich gelte, dass für jeden Grundbesitz eine Erklärung abzugeben ist – unabhängig davon, ob man in diesem Jahr ein Infoschreiben erhalten hat oder nicht.“ Wer das Informationsschreiben verlegt oder keines erhalten hat, kann im Grundsteuerportal der Finanzverwaltung die Daten zum jeweiligen Grundstück abfragen. Eigentümer können den Sachdatenauszug zu ihrem Flurstück aufrufen, der bereits den Großteil der Daten enthält, die für die Grundsteuererklärung benötigt werden.