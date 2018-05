Beschwerden sind anonym und einfach: Rader können nun online Mängel melden

Radevormwald Müll, Straßenschäden, Vandalismus - darüber können Bürger nun mit dem Mängelmelder auf der Internetseite der Stadt rasch die Verwaltung informieren. Beschwerden werden zeitnah bearbeitet.

Ein großes Schlagloch auf der Straße? Eine wilde Müllkippe im Grünen? Graffiti-Geschmiere an Mauern? "Da müsste die Stadt doch mal tätig werden!" - das ist die Reaktion vieler Bürger, wenn sie so etwas sehen. Manche rufen auch bei der Verwaltung an und weisen auf die Mängel hin. Anderen ist das zu lästig, oft wissen sie nicht, an wen sie sich überhaupt wenden müssen.