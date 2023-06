Tierschutz in Radevormwald Rader Kitzretter waren wieder sehr erfolgreich

Bevor eine Wiese gemäht wird, ziehen Vereinsmitglieder und Ehrenamtler in den frühen Morgenstunden los, um die Kitze im Gras zu finden. Dafür werden Drohnen mit Wärmebildkameras eingesetzt. Eine sehr nützliche, jedoch auch kostspielige Technik. 60 Euro kostet die Flugstunde. Gut 6000 Euro die Ausrüstung, die immer wieder gewartet werden muss. Die Suche mit den Drohnen ist sehr effektiv: Auf dem Display der Wärmebildkamera leuchten die kleinen Lebewesen im kühlen Gras kräftig rot und können von den Rettern schneller lokalisiert und aufgesammelt werden. „Wir gehen dafür um 5 Uhr morgens los, bevor die Sonne das Feld aufwärmen kann, um die Tiere auf der Wärmebildkamera gut zu erkennen“, sagt die Pressesprecherin. Zu einem späteren Zeitpunkt würde gar schon jeder in der Sonne stehende Stein auf dem Display rot aufleuchten. Mit Handschuhen und jeder Menge Gras, vom eigenen Körper weggehalten, um den eigenen Geruch nicht auf das Kitz zu übertragen, werden die Tiere aus der Wiese in eine Box getragen. Hier bleiben sie, bis der Mähvorgang abgeschlossen ist. Danach werden sie wieder befreit.