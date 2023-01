Konzert in der Radevormwalder Pfarrkirche St. Marien Kirchenchor Caecilia holt die Jubiläumsmusik nach

Der Chor und sein Dirigent hatten sich die anspruchsvolle, wie klangvolle Messe in A-Dur von Christopher Tambling als besondere Herausforderung ausgesucht. „Tambling (1964-2015) ist ein bekannter englischer Komponist und Chorpädagoge, der weiß, wie man begeisternde Musik schreibt“, berichtet Nick. So sei der Chor auch begeistert bei den Proben mitgegangen und freue sich nun, die Messe in A-Dur von Tambling am kommenden Sonntag in der Pfarrkirche musizieren zu dürfen.