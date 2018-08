Rader Hilfsbörse feiert fünfjähriges Bestehen

Radevormwald Seit fünf Jahren vermittelt die Rader Hilfsbörse Nachbarschaftshilfe. Viele Ehrenamtliche sind im Einsatz – vor allem Senioren nutzen bisher das Angebot. Stoßen die freiwilligen Helfer an Grenzen, müssen aber die Profis ran.

Erna Dahlhaus braucht ein neues Regal in der Garage. Und das bedeutet: In die schweren Betonmauern müssen mit dem Schlagbohrer zwei Löcher gebohrt werden. „Mir ist es nie leicht gefallen, um Hilfe zu bitten“, sagt die über 80-Jährige. Aber jetzt im Alter stoße sie eben hier und da an Grenzen. Als die Initiative „aktiv55plus“ vor fünf Jahren die Rader Hilfsbörse gründete, kam Erna Dahlhaus das neue Angebot wie gerufen. Inzwischen gehört sie zum festen Stamm des engagierten Teams. „Hier ist es mit viel Leichtigkeit verbunden, Hilfe zu erbitten“, sagt sie. Denn die Gemeinschaft unter den Ehrenamtlichen sei gut. Deswegen zögert sie am Montagnachmittag beim Treffen des Hilfsbörse-Teams im „Haus der Begegnung“ nicht, als Wilfried Knuf in die Runde fragt, ob es noch Wünsche gebe. Sie bringt ihr Garagenproblem ein – und innerhalb von Sekunden ist eine helfende Hand gefunden. „Den Schlagbohrer bringe ich mit“, sagt der Herr, der strahlend einspringt. Erna Dahlhaus ist eine Sorge los.