Kirchengemeinde in Radevormwald : Rader Gottesdienst für die ganze Rheinische Kirche

Kirchengemeinde in Radevormwald

Radevormwald Der nächste Online-Familiengottesdienst der reformierten Kirchengemeinde Radevormwald zum Palmsonntag, 28. März, wird weit über die Stadt hinaus zu sehen sein. „Gott klopft an bei mir“ lautet das Thema des Gottesdienstes, den Pfarrer Dieter Jeschke zusammen mit Jugendmitarbeitern vorbereitet hat.

„Wir haben anhand der Palmsonntag-Geschichte darüber diskutiert, wie Gott heute zu uns Menschen kommt“, gibt Pfarrer Jeschke einen Einblick in den Entstehungsprozess. Das Symbol der Tür habe sie schließlich vom Jerusalemer Stadttor damals zur „Herzenstür“ unseres Lebens heute geführt. Der biblische Bezug ist laut Jeschke das Jesus-Wort aus Offenbarung 3,20: „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm feiern.“ Darauf aufbauend hätten die Jugendlichen in der Kirche einen sichtbaren Weg aus Palmzweigen und Kleidungsstücken gelegt, der zu einer Tür führe. „Sie führen unter anderem eine Sprechszene auf und gestalten die Liturgie.“ Für Musik sorgt das Duo „100 Prozent“, bestehend aus Carmen und Daniel Falk. Zum Vorbereitungs-Team gehören Carolin Imcke-Voswinkel, Joschka Löhde, Fynn Orth, Leon Partenheimer, Sarah Marie Röwer, Frederike Gernath, Nora Hartmann und Mika Ferlic. Ein besonderer Dank gilt der Schreinerei Flüs.