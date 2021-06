Ärztliche Versorgung in Radevormwald : Auch Rader finden immer schwieriger neuen Hausarzt

Einen neuen Hausarzt zu finden, das ist auch in Radevormwald mittlerweile gar nicht mehr so einfach. Foto: dpa/Stephan Jansen

Radevormwald Der für Radevormwald und Remscheid zuständige Landtagsabgeordnete Sven Wolf (SPD) fordert gleichen Zugang zu Gesundheit für alle. „Wir stemmen uns dem Ärztemangel in ländlichen Raum und benachteiligten Stadtteilen entgegen“, kündigt er an.

In der Bergstadt berichten immer mehr Menschen, wie schwer es wird, einen neuen Hausarzt zu finden, wenn der eigene in den Ruhestand geht. Das hat auch der für Radevormwald und Remscheid zuständige Landtagsabgeordnete Sven Wolf (SPD) gehört. „Gleicher Zugang zu Gesundheit für alle heißt: Wir stemmen uns dem Ärztemangel in ländlichen Raum und benachteiligten Stadtteilen entgegen“, sagt er. Die Entlassungen beim Sana-Klinikum in Remscheid (Radevormwald war nicht betroffen) hätten gezeigt, wie wichtig es ist, bei der Gesundheitsversorgung jetzt die Weichen für ein gutes Gesundheitssystem zu stellen: „Maßstab darf nicht die Gewinnmaximierung sein“, stellt Wolf klar.