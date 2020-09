Historisches aus Radevormwald : Rader Erinnerungen in zwölf Kalenderblättern

Radevormwald Karl Schmidt hat aus dem Fundus des Heimatmuseums wieder einen sehenswerten Kalender für 2021 zusammengestellt. Zum sechsten Mal veröffentlicht der Heimatfreund diesen Kalender in der „Kalender-Manufaktur“ in Verden.

Viele Einwohner von Radevormwald wird er auch im kommenden Jahr wieder begleiten, der Bildkalender „Historische Ansichten aus Radevormwald“. Karl Schmidt hat aus dem Bestand des Heimatmuseums erneut zwölf Motive ausgewählt, die Radevormwalder Geschichte lebendig machen und bei vielen Menschen Erinnerungen wecken dürften. Zum sechsten Mal veröffentlicht der Heimatfreund diesen Kalender in der „Kalender-Manufaktur“ in Verden.

Mehrere Bilder, die in dem neuen Kalender zu sehen sind, stammen von Karl-Heinz Trott, darunter das Motiv des Monats März. Es dokumentiert die Nachkriegszeit in Radevormwald, eine Ära, in der sich das Stadtbild deutlich wandelte und zahlreiche Neubauten errichtet wurden. Zu sehen ist auf dem Bild, wie eine Baulücke an der Ecke Markt/Südstraße mit neuen Häusern geschlossen wird. Einen nostalgischen Eindruck machen dagegen Fotos aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, so ein Blick in die Burgstraße im Jahr 1902, das die Lutherische Kirche zeigt.