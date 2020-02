CDU-Kandidaten : Rader Christdemokraten setzen eher auf Duo Laschet/Spahn

Radevormwald (s-g) Der Wettbewerb um den Vorsitz der Bundes-CDU ist voll entbrannt. Das Kandidaten-Duo Armin Laschet und Jens Spahn sowie Friedrich Merz und Norbert Röttgen haben ihren Hut in den Ring geworfen und werben nun um Zuspruch bei den künftigen Delegierten.

Wie sehen die Christdemokraten in Radevormwald diese Kandidatenkür? Wird bereits auf einen Sieger gewettet? Gerd Uellenberg, der Stadtverbandsvorsitzende der CDU, verrät zwar seinen persönlichen Favoriten nicht, sieht aber in der Doppel-Strategie von Laschet und Spahn einen vielversprechenden Schachzug. „Damit können sie sowohl liberale als auch konservative Kräfte binden“, meint Uellenberg.

Was Friedrich Merz betrifft, der sich in den vergangenen Tagen sehr selbstbewusst als Kandidat profiliert hat und als der Champion der Konservativen und des Wirtschaftsflügels gilt, so ist Uellenberg eher skeptisch, was dessen Sieg anbelangt: „Manche mögen diesen forschen Stil, aber ich glaube nicht, dass er die meisten Delegierten auf sich vereinigen kann.“