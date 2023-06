Sana Krankenhaus in Radevormwald Appell – Möglichkeiten des Blutsparens stärker nutzen

In der Bergstadt gibt es sehr eifrige Blutspender. Zu den Terminen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) kommen immer sehr viele Spendenwillige, dennoch appelliert der Weltblutspendetag am Mittwoch erneut an die Spendenbereitschaft der Menschen, denn lange noch nicht alle, die spenden könnten, tun das auch wirklich. „Täglich werden in Deutschland etwa 15.000 Blutspenden und etwa 5000 Plasmaspenden benötigt. Um darauf aufmerksam zu machen, dass Menschen Vollblutspenden und Spenden von Blutbestandteilen zum Überleben benötigen, wurde 2004 der Weltblutspendetag ins Leben gerufen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Sana Krankenhauses in Radevormwald. Der Tag findet jedes Jahr am 14. Juni statt – ausgerufen von vier internationalen Organisationen, darunter die Weltgesundheitsorganisation (WHO).