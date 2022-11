Stadtverband der Christdemokraten in Radevormwald : CDU plant Gesprächsformate zu besonderen Themen

Stadtverband der Christdemokraten in Radevormwald

Radevormwald Für 2023 plant die CDU nach zweijähriger Pause wieder einen Neujahrsempfang und in Verbindung mit der Jungen Union ein Frühjahrs- oder Sommerfest.

Die Mitglieder des CDU-Stadtverbandes haben ganz offensichtlich Gesprächs- und Redebedarf. Nachdem es wegen der Corona-Pandemie nur wenige Möglichkeiten gab, politische Gespräche und Diskussionen zu führen, wurde diese Gelegenheit am Donnerstagabend von 39 Teilnehmer der Mitgliederversammlung rege genutzt. „Weil nur wenige Regularien abzuwickeln waren und der Schatzmeister und der Vorstand einstimmig entlastet wurden, blieb viel Zeit für Themen an diesem Abend“, berichtet der Vorsitzende Gerd Uellenberg. Zunächst berichtete er von den Aktivitäten der Partei und hob insbesondere das Engagement des gesamten Teams im Landtagswahlkampf in Radevormwald hervor – „mit einem guten Ergebnis und einem wichtigen Beitrag zum Gewinn des Direktmandates von Jens-Peter Nettekoven“, sagte Uellenberg. Auch der Jungen Union dankte er für die Durchführung der Veranstaltung im Parc de Châteaubriant mit Innenminister Herbert Reul.