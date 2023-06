Stadtrat in Radevormwald Entsorgungsmöglichkeiten für Grünabfall und Papier fehlen

Einen Antrag, dem auch die übrigen Parteien im Stadtrat, nach kurzem Meinungsaustausch und Umwandlung in Prüfauftrag, einstimmig folgten. Rolf Ebbinghaus (Alternative Liste) könne zwar nachvollziehen, dass es lästig sei, für Radevormwalder Bürger ihren Grünabfall nach Hückeswagen zu bringen, allerdings habe das einen guten Grund. „Radevormwald zahlt dafür Müllgebühren an Hückeswagen. Es hat also nicht nur etwas mit Komfort, sondern auch mit einer Kostenumverteilung zu tun.“ Werde eine eigene Sammelstelle in Radevormwald eingerichtet, gab Ebbinghaus zu bedenken, würde es für die Stadt sicherlich teurer. „Die Kosten für die Grünabfälle belasten dann jene, die überhaupt keinen Garten haben und keine Grünabfälle produzieren. Das ist nicht im Sinne aller Bürger“, sagte er, bevor der CDU-Antrag in einen Prüfauftrag für die Verwaltung umgewandelt wurde.