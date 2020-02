Stadtrat in Radevormwald : Rade setzt auch weiterhin auf Tagesmütter

Radevormwald Mit der Erarbeitung und Präsentation des Kindergartenbedarfsplanes waren nicht alle Ratsmitglieder einverstanden. Petra Ebbinghaus (AL) wies die Verwaltung und Tobias Gierling, der sich federführend um die Bedarfsplanung gekümmert hat, auf Unstimmigkeiten hin.

Der Stadtrat stimmte jetzt der Kindergartenbedarfsplanung für das Jahr 2020/21, die von der Verwaltung erarbeitet wurde, zu. Mit der Erarbeitung und Präsentation des Planes waren allerdings nicht alle Ratsmitglieder einverstanden. Petra Ebbinghaus (AL) wies die Verwaltung und Tobias Gierling, der sich federführend um die Bedarfsplanung gekümmert hat, auf Unstimmigkeiten hin. „Eine Bedarfsplanung muss die Bedarfe genau aufzeigen, und das kann diese Planung nicht. Sie ist nicht transparent und nachvollziehbar“, kritisierte Petra Ebbinghaus. Gierling begründete die Unstimmigkeiten damit, dass er nicht alle Doppel- und Mehrfachmeldungen in der Bedarfsplanung sichtbar machen könne. „Manche Eltern sprechen bei allen Kindergärten vor, ohne dass ich davon weiß. Deswegen kann es dazu kommen, dass ich mehr Meldungen als Bedarfe eintrage“, erklärte der Mitarbeiter des Schulamtes. Zufriedenstellend findet Petra Ebbinghaus das nicht – und auch Elisabeth Pech-Büttner (Bündnis 90/Die Grünen) stimmte der Kindergartenbedarfsplanung nicht zu. „Ich kann keinem Beschluss zustimmen, der auf falschen Zahlen beruht“, sagte sie. Dr. Jörg Weber (CDU), Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses, sprach sich für die Bedarfsplanung aus. „Wir haben ein Delta von etwa 65 Kita-Plätzen, das wir durch Tagesmütter auffangen können“, sagte er. „Im Ergebnis fehlen im Kindergartenjahr 2020/2021 insgesamt 65 Kindergartenplätze für Kinder im Alter von unter drei Jahren. Dem stehen 63 Plätze in der Kindertagespflege gegenüber, so dass voraussichtlich fast alle Kinder unter drei Jahren versorgt werden können“, heißt es in der Bedarfsplanung der Stadtverwaltung.