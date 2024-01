Radcross-DM in Radevormwald Anerkennender Applaus für Gisela Nagel und ihr Lebenswerk

Der Abend diente aber auch, um die Sportler kennenzulernen, zumindest einen kurzen Eindruck von ihnen zu bekommen, denn natürlich würden sie am Vorabend des Rennens nicht feiern, wie Schreiber am Rande erzählte. Nach einem freien Training und einer ausgiebigen Massage erfüllten die Teams ihr Soll und statteten der Veranstaltung eine kurze Stippvisite ab, bei der sie sich auf der Bühne präsentierten. Das Radevormwalder CX-Team, bestehend aus sieben jungen Sportlern, zeigte sich selbstbewusst und freute sich offenkundig auf ihre erste Heimmeisterschaft. Kaija Budde etwa, einzige Sportlerin in dem sonst männerdominierten Radevormwalder Feld, konnte in der laufenden Saison bereits zehn Siege vorweisen und kämpfte sich bei der DM im vergangenen Jahr auf Platz fünf. „Ein Podium wäre in diesem Jahr sehr gut, vielleicht auch ganz oben“, sprach sie schmunzelnd ins Mikrofon. Die Heimmeisterschaft sei auch für sie etwas Besonderes. „Ich freue mich darauf, bekannte Gesichter am Streckenrand zu sehen.“