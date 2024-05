Im Theaterzelt an der Alten Landstraße Tränklers Puppenbühne gastiert in Radevormwald

Auf ein lustiges Puppentheater können sich Kinder und Eltern in Radevormwald freuen. „Josef Tränklers Puppenbühne“ wird von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 9. Juni, in der Bergstadt gastieren. Das Theaterzelt befindet sich auf dem Platz an der Alten Landstraße (nahe der Hausnummer 16).