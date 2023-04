Kirchengemeinde in Radevormwald Ein Projekt für gerechten Handel

In jedem Jahr wird in der lutherischen Kirchengemeinde in Radevormwald ein Diakonie-Projekt umgesetzt. War es im vergangenen Jahr die Daumenkino-Aktion „Talking Heads“, so wird in diesem Jahr die Initiative „Romero“ im Mittelpunkt stehen. Dieser christliche Verein mit Sitz in Münster engagiert sich im Bereich der globalen Wirtschaft. Er beschäftigt sich unter anderem mit den Arbeitsbedingungen in Schwellen- und Entwicklungsländern und setzt sich für eine gerechtere Weltwirtschaft mit fairen Arbeitsbedingungen ein. Bereits im Februar war eine Mitarbeiterin der Initiative beim Diakonie-Gottesdienst zu Gast und informierte über die Arbeit des Vereins.