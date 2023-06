Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Premiere des Friedensgebets in Radevormwald

Die Premiere in Radevormwald sei der Versuch, das öffentliche Bewusstsein auf die Kriege in der Welt zu richten und weiterhin für ihr Ende zu beten, ebenso wie für Vergebung und ein friedliches Miteinander. „Es ist ja nicht nur der Krieg in der Ukraine“, sagte Kozinowski-Werler nachdenklich. Es seien viele Kriege auf der Welt, die im Alltag in Vergessenheit geraten.